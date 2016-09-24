| | «Манчестер Юнайтед» лишился двух центрфорвардов в матче с «Саутгемптоном»
Спорт

«Манчестер Юнайтед» лишился двух центрфорвардов в матче с «Саутгемптоном»

В 21-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» расписал безголевую ничью с «Саутгемптоном». Помимо очков, Жозе Моуринью лишился сразу двух центрфорвардов в лице Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.
«Манчестер Юнайтед» лишился двух центрфорвардов в матче с «Саутгемптоном»


Уже на 8-й минуте первого тайма Лукаку в верховом единоборстве столкнулся головами с защитником гостей Худтом. Медицинский штаб «Красных дьяволов» вынес бельгийца с поля на носилках. Предполагается, лучший бомбардир «МЮ» в текущем сезоне пропустит 2 ближайшие игры в чемпионате. Следом за Лукаку в лазарет отправился и Златан Ибрагимович. Шведский центрфорвард выбыл минимум на 1 месяц. Напомним, не так давно Ибра вернулся на поле после полугодового отсутствия из-за разрыва крестообразных связок.
«Манчестер Юнайтед» лишился двух центрфорвардов в матче с «Саутгемптоном»


Матч «Манчестер Юнайтед»-«Саутгемптон» закончился безголевой ничьей. Осечка подопечных Моуринью позволила действующему чемпиону АПЛ «Челси» выйти на 2 место в турнирной таблице. Далеко впереди в гонке за золотые медали «Манчестер Сити». Незнающие поражений подопечные Пепа Гвардиолы оторвались от ближайшего преследователя на 13 очков, имея игру в запасе...

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