Дом 2 последние выпуски: Поздравляем с наступающим Новым годом!!!

Почему так случилось?- Дорогие наши пользователи сайта Dom2.fans и поклонники телепроекта Дом 2. От лица редакции поздравляем Вас с наступающим Новым годом!!!Желаем, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания и во всех делах вам сопутствует удача! Желаем, чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год, чтобы прекрасные люди и добрые друзья были рядом. Пусть произойдут самые неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой и светом!Оставайтесь с нами в следующем 2018 году. Мы продолжим Вас радовать самыми свежими новостями из жизни участников и ведущих Дом 2....