Дом 2 последние слухи: За увольнением Кати Жужи стоит Ксения Бородина?

Почему так случилось?- Полной неожиданностью для многих телезрителей Дома 2 стало решение Кати Жужи уволиться с проекта.И это при том, что еще недавно девушка искренне гордилась своими успехами, ведь из ведущей новостей она встала в один ряд с Ольгой Бузовой, Владом Кадони и Ксенией Бородиной.Именно Ксюшу поклонники считают виноватой в том, что Жужу «попросили на выход».По мнению большинства, после ссоры некогда бывших подруг, увольнение Кати было вопросом времени, а с приходом нового руководства Ксении удалось выждать момент и добиться своего, отмстив.Отметим, что Жужа уже попыталась опровергнуть слухи об увольнении. По крайней мере сама девушка говорит о желании посвятить себя семье и новым отношениям. Правда мало кто готов в это поверить....