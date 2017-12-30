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Дом 2 последние новости: Ольга Жарикова. Смогу ли я довериться Андрею?

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Андрей Денисов строит отношения с новенькой Ольгой Жариковой, которая вместе с ним приехала на остров.
Андрей Денисов: - Люблю настоящих людей, которые не будут притворяться и лгать, что они искренние, верные, честные! Надеюсь, меня будут окружать только честные, настоящие и искренние люди, а мышей, которые общаются и держат как-то с тобой связь исключительно для своей выгоды, за борт!!! Жду, новый 2018 год и надеюсь все мои цели, мечты, желания сбудутся в нем! Сбывалось ли хоть раз твое желание, которое ты загадал на Новый год?
Ольга Жарикова: - Я хочу что бы рядом со мной был человек, который меня всегда понимает и что бы нам всегда было о чем поговорить. Все друзья знают меня как веселую, позитивную и активную девочку? а сможет ли помочь раскрыться мне Андрей и смогу ли я довериться ему?
Дом 2 последние новости: Ольга Жарикова. Смогу ли я довериться Андрею?

Дом 2 последние новости: Ольга Жарикова. Смогу ли я довериться Андрею?

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