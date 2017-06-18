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События

В новогоднюю ночь в Кишиневе не без аварий

В новогоднюю ночь в Кишиневе не без аварий
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в Кишиневе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое, к счастью, обошлось без жертв.Два водителя не поделили дорогу на улице Каля Орхеюлуй на Старой Почте. В итоге случилось столкновение.Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля «Mitsubishi» не пропустил такси модели «Hyundai». Без серьезных последствий для обоих все же обошлось, но вот праздничное настроение оказалось было испорчено, поскольку обоим транспортным средствам точно потребуется ремонт...

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