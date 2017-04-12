| | В Гомеле в ночь на 1 января горели две новогодние ели
События

В Гомеле в ночь на 1 января горели две новогодние ели

В Гомеле в ночь на 1 января горели две новогодние ели
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые часы нового года спасатели Гомельского городского подразделения МЧС дважды выезжали по сообщениям о загорании новогодних елей в Гомеле, сообщили БЕЛТА в МЧС.«В 01.16 спасатели выехали по сообщению о пожаре на улице Троллейбусной, а уже в 02.55 помощь профессионалов понадобилась для ликвидации загорания на площади Победы. В обоих случаях прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение искусственных пластиковых елей на металлических каркасах высотой по 15 м каждая. Работники МЧС оперативно ликвидировали загорания. Пострадавших нет, — пояснили в МЧС.В результате пожара огнем были уничтожены пластиковые покрытия елей и иллюминация по всей площади. Причины пожаров устанавливаются. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования...

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