Нашли замену Алексею Чайчицу?

Место признанного красавца поляны дома 2, Леши Чайчица займет его приятель Давид Анташвили. Парень уже покинул остров Любви и будет на период новогодних каникул Алексея заменять его в периметре.Свою агрессивность и согласие на любые выходки Давид доказал, вызвав возмущение среди пользователей соцсетей. Парень реально выглядит в глазах зрителей умеющим добиваться своих целей, не считаясь с мнением окружающих. Может, он не столько Лешу Чайчица заменить должен, сколько Ивана Барзикова, по-прежнему не теряющего надежд в который раз на телестройку вернуться. В отличие от Вани, минчанин хоть связно свои мысли излагать умеет, хотя оппонентов не слушает, и кулаками помахать тоже не прочь.«Антигерой» или мачо?Да и переизбыток девушек-одиночек в женской спальне открывает новые перспективы для Давида Анташвили на подмосковной площадке. Традицию отдыха в новогодние каникулы «старожилов» проекта никто не отменял, потому молодежь будет доказывать свою профпригодность для жизни на реалити-шоу.Станет ли Давид Анташвили новым «антигероем» дома 2, увидим в эфирах на шлоке, в разделе «свежие серии». На острове Любви у него это отлично получилось, теперь настало время сейшельские каникулы отрабатывать. Или кто-то верил в его искренние чувства к Татьяне Мусульбес? Свою роль раздражителя этой парочки «пенсионеров» Давид отыграл. Какая будет следующей? Неужели «мачо»?...