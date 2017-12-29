Обзор. Остров Любви 01.01.2018

Главное событие на сейшельской площадке — предложение руки и сердца от Виктора Литвинова для Татьяны Мусульбес, о чем шлок уже рассказывал. Вручение подарков друг другу — вторая основная тема островного эфира.Кольцо, цветы, искренние слова от Виктора — и отсутствие радости на лице Тани, которое заметили и остальные девчонки. Может, потому что свадьба будет сейшельской, что и подтвердили в эфире?Андрей Денисов так и не простил окончательно Ольгу Жарикову, видимо, ему сказали ждать и тянуть время. А вот Виталий Малышев вживается в новое для себя амплуа сердцееда и мачо.Симпатию выражает Даше Лымарь, Марине Джураевой намекает, чтобы продолжала его добиваться. А Маша уже отказалась от Виталика, переметнувшись на Давида Анташвили. К Малышеву еще и Света с поляны рвется.Вручение подарков — Марго подарила себя Саймону Марданшину. Саша Шева — письмо Араю Чобаняну и полет на парашюте, о чем он давно мечтал.Майя Донцова подарила возлюбленному подделку под автомобиль и сертификат на съемку клипа для Алексея Купина. Леша же в куче коробок спрятал денежку на часы для Донцовой.Лобного сегодня нет, так как вечером будет ток-шоу «Остров Любви»....