| | Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Шоу-Биз и культура

Обзор. Остров Любви 01.01.2018

Главное событие на сейшельской площадке — предложение руки и сердца от Виктора Литвинова для Татьяны Мусульбес, о чем шлок уже рассказывал. Вручение подарков друг другу — вторая основная тема островного эфира.
Обзор. Остров Любви 01.01.2018

Кольцо, цветы, искренние слова от Виктора — и отсутствие радости на лице Тани, которое заметили и остальные девчонки. Может, потому что свадьба будет сейшельской, что и подтвердили в эфире?
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Андрей Денисов так и не простил окончательно Ольгу Жарикову, видимо, ему сказали ждать и тянуть время. А вот Виталий Малышев вживается в новое для себя амплуа сердцееда и мачо.
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Симпатию выражает Даше Лымарь, Марине Джураевой намекает, чтобы продолжала его добиваться. А Маша уже отказалась от Виталика, переметнувшись на Давида Анташвили. К Малышеву еще и Света с поляны рвется.
Обзор. Остров Любви 01.01.2018

Вручение подарков — Марго подарила себя  Саймону Марданшину. Саша Шева — письмо Араю Чобаняну и полет на парашюте, о чем он давно мечтал.
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Майя Донцова подарила возлюбленному подделку под автомобиль и сертификат на съемку клипа для Алексея Купина. Леша же в куче коробок спрятал денежку на часы для Донцовой.
Обзор. Остров Любви 01.01.2018
Обзор. Остров Любви 01.01.2018

Лобного сегодня нет, так как вечером будет ток-шоу «Остров Любви».
Обзор. Остров Любви 01.01.2018

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