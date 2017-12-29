| | Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Шоу-Биз и культура

Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018

Для тех, кто пропустил утренний эфир после встречи Нового года — краткий обзор, так как событий на поляне дома 2 практически нет. Театрализованные проводы старого года под руководством Андрея Черкасова привели к тому, что Дмитрия Дмитренко в образе символического Петуха вытолкали за ворота.
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018

Пришлось Ольге Рапунцель возмущаться, почему с ним так поступили и почему к нему так относятся коллеги по реалити-шоу.
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018

Звонок теще Татьяне Владимировне с извинениями от Дмитренко обсуждали на лобном месте. Советы давали Блюменкранц и его теща, Сергей Кучеров и Леша Чайчиц, причем все высказывались по поводу жизни за воротами. Олечка ловко заткнула Кучерова, Валерик, оказывается, тоже о бизнесе подумывает.
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018

Если нет событий — придумают. Ошарашил  Лизу Триандафилиди ведущий Черкасов, что она беременна. Елизавета удивилась, но подыгрывать  пока не стала, тема-то в запасе есть.
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018

Роман Гриценко на тете с Черкасов еще раз подтвердил, что будет добиваться любви Ольги Бузовой.
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018
Обзор дневного эфира дом 2 01.01.2018

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