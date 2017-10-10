| | Похудеть по закону природы: немецкие эксперты советуют избавляться от лишнего веса по принципу коротких постов
Здоровье

Похудеть по закону природы: немецкие эксперты советуют избавляться от лишнего веса по принципу коротких постов

Похудеть по закону природы: немецкие эксперты советуют избавляться от лишнего веса по принципу коротких постов


Чередование периодов скудного и достаточного питания является наиболее подходящим для человека режимом питания.

Избыточный вес и ожирение - ненормальное состояние для человека, оно связано с нарушением привычных ритмов питания. Постоянная доступность пищи в любом количестве лишает человека возможности избавиться от лишней массы естественным путем. Чтобы вернуться к нему, необходимо воспроизвести условия жизни наших древних предков при помощи поста - советуют диетологи из Германии.

По словам диетолога Ханса Хаунера из университетской больницы Мюнхена, древний человек постоянно находился в поиске пищи ради выживания. Но охота и собирательство приносили нерегулярные количества пищи, и самой природой были запрограммированы периоды длительного ограничения в еде. Диетолог из Гамбурга Митиас Ридл подтверждает, что чередование периодов скудного и достаточного питания является наиболее подходящим для человека режимом питания.

Последние исследования показывают, что животные (будь то мыши или приматы) оказываются здоровее, когда питаются калорийной пищей всего раз в день. Если же высококалорийные продукты распределены в течение дня маленькими порциями, то отмечается склонность к избыточному весу и ожирению печени.

Большую пользу здоровью могут принести не многонедельные посты, о простое чередование объема рациона согласно модели 5+2. В течение двух дней недели человек уменьшает калорийность суточного рациона на 500 ккал, а в остальные дни - не ограничивает себя. Данная схема зарекомендовала себя лучше, чем длительные периоды низкокалорийной диеты...

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