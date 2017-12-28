Большие перемены и ссоры с \"другом\" Путина: что ждет Украину в 2018 году/Политические итоги 2017 года и прогнозы на 2018-й

понедельник, 1 января 2018, 14:16Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: EPA/UPGВ 2018 году Украину ждут серьезные изменения, а власти лучше выполнять обещания и не обманывать граждан, так как цена таких действий существенно возрастет и может привести к усилению протестов.О том, чем ознаменовался для Украины 2017 год и чего ждать в 2018-м, "Апострофу" рассказали политические эксперты Игорь Петренко, Кость Бондаренко и Питер Залмаев.Игорь ПетренкоЕсли говорить о победах и провалах украинской власти и Украины в 2017 году, то начнем с позитива. Можем говорить о сохранении относительной политической стабильности. Несмотря на то, что уровень противостояния и градус конфликтности "Блока Петра Порошенко" и Банковой в отношениях с "Народным фронтом" остается достаточно высоким, им удалось сохранить властную конструкцию, которая способна принимать соответствующие политические решения. Можем назвать это небольшой победой. Также мы можем говорить о точечном прогрессе в реформах. За последний год, особенно в последние месяцы, были приняты реформы: пенсионная, медицинская, образовательная. Также был принят ряд положительных законопроектов, таких как "Стоп маски-шоу" или по вопросу финотчетности.Несмотря на неоднократное оттягивание выделения траншей, МВФ не прекращает сотрудничество с Украиной, что является очень важным знаком - как с точки зрения макроэкономической стабильности, так и сотрудничества с другими донорами. Требования МВФ остаются главным стимулом политических действий нынешней украинской власти, которая вынуждена выполнять взятые на себя обязательства.Если говорить о прогнозе, то внеочередных выборов в Украине не будет – ни президентских, ни парламентских. При условии невозникновения какого-то болезненного вопроса, который мог бы объединить либеральную и радикальную части украинского общества. Михеил Саакашвили не может стать фактором объявления перевыборов, а, например, вопрос реализации политической части Минских договоренностей - может. Или какие-то другие болезненные вопросы, спровоцированные нынешней властью – обман украинского общества, как, например, было с Евромайданом.Кость БондаренкоПервое из основных событий 2017 года — война, которая никак не может закончиться и оказалась в замороженном состоянии. Второе — ухудшение социально-экономических показателей под влиянием того, что Украина полностью легла в дрейф и сейчас полностью лежит своим экономическим курсом в фарватере МВФ. Третье событие — организация политических акций против Петра Порошенко или с целью надавить на него. Акции во главе с Саакашвили, хоть и не привели к "третьему Майдану", но в то же время пошатнули ситуацию в стране.Политические акции против Петра Порошенко во главе с Саакашвили пошатнули ситуацию в стране Фото: Александр Гончаров / АпострофСоциология показывает, что его рейтинги колеблются на 1,5-3% в зависимости от инфоповодов. Саакашвили так и не стал героем для большинства украинцев. Наоборот, такие акции как лазанье по крыше или суперпопулистские заявления, только выставляют бывшего президента уважаемой страны, которой является Грузия, в комической ситуации. Я думаю, он это начинает понимать, несмотря на то, что в его поддержку вышло немалое количество людей – по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек. Это скорее не его поддержка, а демонстрация гражданами их отношения к Порошенко. Эти люди хотят изменений, но это не значит, что они готовы голосовать за Саакашвили.Порошенко и Саакашвили слишком схожи между собой — оба популиста, оба ориентированы на Америку, оба готовы воплощать западные программы. То, что Украине нужны качественные изменения - это однозначно. Но сомнительно, что они будут связаны с Саакашвили.Можно много говорить о деталях. 2017 год запомнится украинцам бестолковой судебной реформой, пенсионной, преступной медицинской реформой и целым рядом других экспериментов, которые нельзя назвать реформами. Которые, скорее всего, после смены власти будут отменены и войдут в историю Украины как "темные страницы".В 2018 году Украину ждут большие изменения, так как на страну начинают давить не только со стороны ЕС, а и США. Необходимо решать вопрос Минских соглашений, необходимо принимать очень непопулярные среди населения пакеты законов, которые лежат в основе Минских договоренностей.Питер ЗалмаевЕсли говорить о тенденциях этого года, я бы в первую очередь обозначил волну популизма, которая захватила западные демократии и те страны, которые являются сейчас партнерами Украины в цивилизационном противостоянии с Россией. Украина находится в процессе евроинтеграции, который она поставила ключевой целью своей политики. Но цепочка событий, которую мы видим за последний год, ставит под сомнение сами понятия "Запад" и "западные ценности". Возникает такая парадоксальная ситуация, что, идя по направлению к этим идеалам, не факт, что когда Украина туда придет, там будет ЕС в том виде и с теми ценностями, к которым можно будет присоединиться. Если мы будем делать ставки, выживет ли этот Европейский Союз, который мы сегодня знаем, то я отвечу: 50 на 50.Определенного посыла, чтобы урезать помощь именно Украине, нет. Украине все-таки предоставят оборонительное летальное оружие. Можно сколько угодно спорить о том, насколько это полезное решение и как оно повлияет на ситуацию на Донбассе, но это важно.Пентагон одобрил поставки летального оружия для Украины Фото: U.S. Army National Guard by Sgt. 1st Class Ben HoutkooperВ 2017 году было много тенденций, которые еще не получили своего завершения. Я думаю, такая тенденция "незаконченности" продолжится – это касается как Европы в целом, так и Украины. Поскольку Украина конечной точкой видит евроинтеграцию, то очень важно понимать, как будут развиваться события в соседних странах.Читайте также: Два события в 2018 году могут стать решающими для УкраиныК примеру, невозможно не ссориться сейчас с Польшей и Венгрией. Возьмем венгерского премьера Виктора Орбана, который действует как антагонист и использует конфликты с соседними странами для получения политических очков. Вспомним, что Орбан с подачи Москвы, а все знают, что он с Путиным в достаточно близких отношениях, пытался разогревать тему этнического венгерского меньшинства на Закарпатье.Политическая деятельность Саакашвили не завершена. Я наблюдал за этими митингами и не вижу той протестной бури, той критической массы, которая привела бы к новому Майдану. Но мы четко видим необходимость для президента и правительства демонстрировать политическую волю и сделать то, что они обещали и чего от них ожидали, чтобы сбить протестные настроения, не разжигая их еще больше.Больше прогнозов смотрите на видео "Апостроф TV":...