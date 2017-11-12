Еще одна страна упростила визовые требования для украинцев

понедельник, 01 января 2018, 13:52Поделитьсяпереглянути новину українськоюС 1 января для граждан Украины вступили новые, упрощенные правила оформления визы для поездок в Японию.Об этом сообщает пресс-служба посольства Японии в Украине.Прежде всего расширяется круг заявителей на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет. В дополнение к многократным визам вводятся многократные (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе, с целью туризма.Отныне в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта.Напомним, упрощение визового режима для украинцев анонсировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Как сообщал "Апостроф", в последний день 2017 года вступил в силу безвизовый режим Украины с ОАЭ...