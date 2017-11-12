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Политика

Еще одна страна упростила визовые требования для украинцев

понедельник, 01 января 2018, 13:52
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С 1 января для граждан Украины вступили новые, упрощенные правила оформления визы для поездок в Японию.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Японии в Украине.
Прежде всего расширяется круг заявителей на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет. В дополнение к многократным визам вводятся многократные (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе, с целью туризма.
Отныне в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта.
Напомним, упрощение визового режима для украинцев анонсировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Как сообщал "Апостроф", в последний день 2017 года вступил в силу безвизовый режим Украины с ОАЭ...

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