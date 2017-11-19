Юбилейный «Дакар-2018»: как настроены конкуренты

TweetНовый спортивный сезон камазовской гоночной команды традиционно начнётся с участия в ралли «Дакар». Наступающий 2018 год примечателен тем, что ралли отметит свой сороковой юбилей, а команда «КАМАЗ-мастер» - 30 лет со дня основания. На юбилейной гонке конкуренцию российской команде составят сильнейшие спортсмены мира, которые уверенно претендуют на звание фаворитов турнира.В числе конкурентов «КАМАЗ-мастера» в грузовом зачёте - экипажи IVECO, Renault, «МАЗ», Tatra и другие. Соперники известны - они тоже не становятся слабее. На попадание в тройку призёров претендует не только «КАМАЗ», на самом деле порядка 15-18 экипажам это по силам. При этом каждый год появляются хорошие новички, и всегда есть хорошие местные гонщики, знакомые с трассами.«На предстоящем «Дакаре» мы настроены ввязаться в борьбу за подиум. Для этого у нас всё есть - команда и техника готовы к испытаниям», - считает, например, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. Команда Минского автомобильного завода настроена на серьёзную борьбу за подиум в зачёте грузовиков. Белоруссия будет представлена на марафоне тремя экипажами: в первом Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным, второй поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко, а в третьем экипаже будут Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.Все три белорусских экипажа планируют выступить результативно. «Мы выбрали атакующую стратегию на "Дакар-2018". С самого старта все машины поедут в полную силу. Мы не планируем страховать друг друга. Будем стремиться занять высокие места, - делится планами на гонку Сергей Вязович. - Конечно, мы придём на помощь друг другу в случае необходимости. И если понадобится, будем пересматривать стратегию уже на месте, по результатам прошедшего дня».Команда «МАЗ-СПОРТавто» верит и в надёжность новых двигателей Caterpillar. Ими пришлось оснастить два грузовика - новый технический регламент "Дакара" требует сокращения рабочих объёмов моторов грузовиков до 13 литров. «Собственно, до последнего времени только мы и "КАМАЗ-мастер" гоняли на V-образных дизельных "восьмёрках" с объёмом 17,2 литра, тогда как наши конкуренты использовали более скромные рядные "шестёрки". Но мы должны следовать регламенту ралли», - объясняет причину перемен Сергей Вязович.Кстати, прошлый "Дакар" оказался удачным для белорусской команды. Александр Василевский занял 6-е место в личном зачёте, причем всем трём экипажам удалось благополучно добраться до финиша. И это стало самым успешным выступлением за всю историю команды, а она у спортивной команды Минского автомобильного завода "МАЗ-СПОРТавто" началась с 1 декабря 2010 года: тогда руководством предприятия было принято решение о создании спортивной команды для участия в раллийных гонкахТэги: Дакар-2018 КАМАЗ-мастер Мардеев...