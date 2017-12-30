Дом 2 последние выпуски: Фолловеры раскритиковали внучку Татьяны Африкантовой за \"перекачанные\" губы

Почему так случилось?- Татьяна Африкантова часто делится с подписчиками снимками своих красавиц-родственниц.Дочь, Марина, успешно строит свою любовь на телепроекте Дом 2. Внучка Яна выбирает себе профессию и мечтает стать похожей на успешную тетю — девочка перекрасила волосы в белый цвет, а также носит цветные линзы, придающие ее глазам яркий и необычный оттенок.«Узнаете нашу Яночку? Взрослеет не по дням, а по часам. Красавица!» — подписала фото наследницы Татьяна Владимировна.Однако на последнем снимке фолловеры не узнали шестнадцатилетнюю Африкантову. По мнению большинства подписчиков, молодая девушка явно изменила себе внешность не только с помощью макияжа. Яну обвинили в том, что она «подкачала» себе губы, сделав их более пухлыми и выразительными.«Какой ужас! Что она с собой сделала? Была красоткой, а стала манекеном!», «И это 16 лет?!», «Лет 10 добавила себе. Ну зачем так взросло выглядеть?», «Губы убрать. Пусть не уродует себя», «О, Яну понесло под копирку! Такая девчонка была славная, со своей изюминкой. А сейчас ужас! Выглядит на 25 лет, хотя ей на 10 меньше. Татьяна, почему вы не говорите этого ей?» — недоумевают пользователи Сети.Однако Африкантова-младшая заверяет, что у нее «губы свои», а их новая форма — результат косметической кисти и блеска, поскольку девушка учится на визажиста. По ее словам, на макияж уходит около 20 минут, что значительно лучше, чем ложиться под нож хирурга....