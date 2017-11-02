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Политика

Деловой климат в Украине стал лучшим в мире по версии Financial Times

Деловой климат в Украине стал лучшим в мире по версии Financial Times
Украина признана лучшей в мире по улучшению делового климата.

Издание Financial Times признало Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата с 2010 года. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Рейтинг строился по показателям темпа развития.

В рейтинге Украина занимает первое место - ее климат улучшился на 24,21 пункта на фоне общего результата 63,9.

После нашей страны в списке обозначены Узбекистан (23,59), Беларусь (22,25). Россия находится на 5-й строчке рейтинга.

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В список вошли даже такие страны как Казахстан, Македония, Польша, Сербия, Таджикистан, Молдова, Чехия, Словения.

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