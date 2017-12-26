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Разочарованный канадец хранит подарок любимой более 50 лет

Житель Канады хранит подарок от бывшей возлюбленной более 50 лет. Его мужчина получил в ответ на неразделенную любовь. Известно, что подарок до сих пор запечатан, о его содержимом канадец не знает.
Разочарованный канадец хранит подарок любимой более 50 лет

Канадец Адриан Пирс стал героем любовных историй канадских СМИ. Согласно статьям и историям, мужчина около 50 лет назад испытывал сильные чувства к одной девушке. Однако ответить взаимностью она не смогла.
Чтобы более мягко «отшить» юношу Адриана возлюбленная подарила ему подарок. По прошествии 47 лет, Пирс не знает содержимого подарка.
По его мнению, он сдержит данное себе обещание и не откроет коробку никогда. Такой жест психологи уже назвали «порывом с прошлым», суть которого и кроется в избавлении от мыслей о ней, не открывая ее же подарок. После Пирс женился, но каждое Рождество этот подарок у него под елкой. Сейчас, Адриан надеется найти бывшую и открыть подарок с ней.
«Хотя я пообещал себе никогда не открывать подарок, я подумываю над тем, чтобы открыть его на 50-ю годовщину!»...

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