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Последние новости дом 2 на сегодня 02.01.2018

Последние новости и слухи дом 2 на сегодня 2 января 2018:
Последние новости дом 2 на сегодня 02.01.2018




Марина Африкантова и Роман Копаклы встретили Новый год в Минске В ночном клубе они оказались в компании Алексея Чайчица и Лизы Триандафилиди. Ходят слухи, что пара собирается еще и в Вену.




Давида Анташвили отправили с острова Любви на поляну дома 2, а затем и праздновать домой.




Семен Кленов, так и не добившись симпатии Марго Овсянниковой тоже покинул остров Любви и Новый год встречал вместе с Давидом Анташвили, Настей Балинской и другими домовцами в Минске.




Александра Черно праздники проводит дома, в Сергиевом Посаде, планируя радикально изменить не только имидж, но и свой образ жизни. Саша намерена свести тату, сделанное вместе с Иосифом Оганесяном.




Степан Меньщиков отпраздновал первый день рождения дочери вместе с семьей. Собирается вернуться к жене и детям?




Последние новости дом 2 от kvedomosti.com на сегодня 02.012. 2018 – Евгений Кузин преподнес купленный автомобиль жене, Александре Артемовой в качестве новогоднего подарка.



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