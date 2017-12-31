Последние новости дом 2 на сегодня 02.01.2018

Последние новости и слухи дом 2 на сегодня 2 января 2018:Марина Африкантова и Роман Копаклы встретили Новый год в Минске В ночном клубе они оказались в компании Алексея Чайчица и Лизы Триандафилиди. Ходят слухи, что пара собирается еще и в Вену.Давида Анташвили отправили с острова Любви на поляну дома 2, а затем и праздновать домой.Семен Кленов, так и не добившись симпатии Марго Овсянниковой тоже покинул остров Любви и Новый год встречал вместе с Давидом Анташвили, Настей Балинской и другими домовцами в Минске.Александра Черно праздники проводит дома, в Сергиевом Посаде, планируя радикально изменить не только имидж, но и свой образ жизни. Саша намерена свести тату, сделанное вместе с Иосифом Оганесяном.Степан Меньщиков отпраздновал первый день рождения дочери вместе с семьей. Собирается вернуться к жене и детям?Последние новости дом 2 от kvedomosti.com на сегодня 02.012. 2018 – Евгений Кузин преподнес купленный автомобиль жене, Александре Артемовой в качестве новогоднего подарка....