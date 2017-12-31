Новость последнего часа! Вице-примар Бельц подал в отставку (ДОК)

[img]http://rusevik.ru/data:image/svg xml,[/img]Во время загрузки произошла ошибка.Он добавил, что пришел в администрацию города Бельцы не ради определенных политических дивидендов или высоких должностей.«Поскольку механизмы, применяемые мной, не допускаются, то я не намерен устанавливать корректность и справедливость в местном публичном управлении, я не хочу доводить ситуацию до напряженных отношений между мной и примаром, потому что это негативно повлияет на акт администрации», — отметил он.В то же время он подчеркнул, что его отставка связана с кризисом вывоза отходов в муниципии Бельцы. По словам Шеремета, Усатый был недоволен тем фактом, что правительство принимало участие в решении этой проблемы.Mesaj de demisieОпубліковано Игорем Шереметом 1 січня 2018 р.
[img]http://rusevik.ru/data:image/svg xml,[/img]Во время загрузки произошла ошибка...