| | Новость последнего часа! Вице-примар Бельц подал в отставку (ДОК)
Политика

Новость последнего часа! Вице-примар Бельц подал в отставку (ДОК)

Новость последнего часа! Вице-примар Бельц подал в отставку (ДОК)
Об этом он заявил в своем заявлении об увольнении, размещенном на Facebook.Игорь Шеремет уточнил, что причина его отставки заключается в его несогласии с «теми механизмами в управлении городом, на которых настаивает примар Ренато Усатый».«Чтобы сохранить свою репутацию юриста и корректность, которую я всегда проявлял, сегодня я заявляю о своей отставке с должности вице-примара. Это последний день работы. Я публично и открыто заявляю, что возвращаюсь к адвокатуре», — уточнил Шеремет.Mesaj in contextul demisiei mele din functia de viceprimar al mun.Balti! O perioada plina de evenimente deosebite cu rezultate simtitoare! Multumim tuturor de incredere si sustinere!Опубліковано Игорем Шереметом 1 січня 2018 р.
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Во время загрузки произошла ошибка.Он добавил, что пришел в администрацию города Бельцы не ради определенных политических дивидендов или высоких должностей.«Поскольку механизмы, применяемые мной, не допускаются, то я не намерен устанавливать корректность и справедливость в местном публичном управлении, я не хочу доводить ситуацию до напряженных отношений между мной и примаром, потому что это негативно повлияет на акт администрации», — отметил он.В то же время он подчеркнул, что его отставка связана с кризисом вывоза отходов в муниципии Бельцы. По словам Шеремета, Усатый был недоволен тем фактом, что правительство принимало участие в решении этой проблемы.Mesaj de demisieОпубліковано Игорем Шереметом 1 січня 2018 р.
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