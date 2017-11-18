Врио губернатора Андрей Травников посмотрел, как отдыхают в Искитиме

Руководитель региона побродил по заснеженным аллеям, побывал на спортивных площадках и принял участие в новогоднем празднике у главной городской елки.В рамках сразу двух приоритетных проектов: «Комфортная среда» и «Парки малых городов» в прошлом году завершился первый этап реконструкции парка культуры и отдыха имени Коротеева. Здесь отремонтирована центральная арка, по всему периметру проложена асфальтированная дорожка, сделано освещение, появились различные малые архитектурные формы, открылись спортивные площадки для всей семьи, были заменены скамейки.В новогодние праздники парк стал главной площадкой для отдыха горожан. С раннего утра здесь всегда много ребятишек: кто-то катается с горок, кто-то — участвует в утренниках, водит веселые хороводы, а кто-то просто гуляет по аллеям. 2 января парк культуры посетил врио Губернатора Андрей Травников.— Я направляюсь на отдых в Маслянинский район, — рассказал Андрей Александрович, — а по пути решил посмотреть, как отдыхают искитимцы. В городе замечательный парк. В рамках приоритетных проектов здесь многое уже сделано для его благоустройства. Думаю, летом парк еще больше преобразится...