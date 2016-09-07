Макей: \"На Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало\"

В 2017 году Беларусь была председателем в Центрально-Европейской инициативе. Также в Минске проводились 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ и саммит Организации Договора о коллективной безопасности. По словам министра иностранных дел Владимира Макея, в мире оценили работу нашей страны.— Нам предложили подумать о председательстве в некоторых других, более весомых организациях. Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против. Думаю, решение будет принято на более позднем этапе, — отметил министр в эфире «Беларусь 1». — Все это свидетельство того, что на Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало.Владимир Макей рассказал, что в наступившем 2018 году его ведомство от лица страны планирует развивать отношения с Китаем, Евросоюзом, США, странами Юго-Восточной Азии и Латинской америки. Также дипломаты намерены активнее сотрудничать с африканскими государствами...