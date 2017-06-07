| | В Иране возросло число жертв беспорядков - Русская планета
Социум

В Иране возросло число жертв беспорядков - Русская планета

Количество погибших в результате беспорядков возросло до 20 человек. Еще 450 человек задержаны. Шесть человек были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. Протестующие намеревались похитить оружие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Основанием для них стали сложная экономическая ситуация и рост цен. По словам президента страны Хасана Рухани, причиной недовольства населения могут быть не только внутренние проблемы, но и подстрекательство из-за рубежа...

Еще по теме

Массовые протесты в Иране: число погибших существенно возросло

Массовые протесты в Иране: число погибших существенно возросло

Сегодня, 11:41
Читать
Жертвами беспорядков в Иране стали 12 человек - Русская планета

Жертвами беспорядков в Иране стали 12 человек - Русская планета

Вчера, 21:53
Читать
Террористическая атака в Тегеране: появились уточненные данные о жертвах

Террористическая атака в Тегеране: появились уточненные данные о жертвах

7-06-2017, 15:35
Читать
В Мексике шесть человек стали жертвами беспорядков - Русская планета

В Мексике шесть человек стали жертвами беспорядков - Русская планета

6-01-2017, 17:49
Читать
Количество жертв теракта в Йемене возросло до 42 - Русская планета

Количество жертв теракта в Йемене возросло до 42 - Русская планета

18-12-2016, 11:15
Читать
Число жертв террористического нападения на отели в Тунисе возросло до 40 ч ...

Число жертв террористического нападения на отели в Тунисе возросло до 40 ч ...

27-06-2015, 10:28
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail