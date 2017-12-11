| | В массовых гуляниях в Москве участвуют более 4 млн человек - Русская планета
Социум

В массовых гуляниях в Москве участвуют более 4 млн человек - Русская планета

Количество участников массовых праздничных гуляний в Москве превысило четыре миллиона человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новогодние мероприятия проходят на 83 площадка Москвы и продлятся до 14 января. В ночь с 31 декабря на 1 января по всей России прошло свыше 14 массовых мероприятий. В них участвовали порядка 8,6 миллиона человек, рассказала «Интерфаксу» официальны представитель МВД России Ирина Волк. Общественный порядок при этом обеспечивали 75 тысяч сотрудников ведомтсва, более 11 тысяч росгвардейцев, сотрудники частных охранных предприятий, народные дружинники и казаки...

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