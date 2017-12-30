Скандинавы глупеют на протяжении последних 20 лет - Русская планета

С середины 90-х годов прошлого века интеллектуальный уровень жителей скандинавских стран неуклонно снижается. Об этом заявил новозеландский ученый Джеймс Флинн. Согласно исследованиям, которые он проводит на протяжении нескольких десятков лет, коэффициент интеллекта жителей Дании, Норвегии и Финляндии ежегодно снижается на 0,23 пункта. Похожая ситуация наблюдается также в Швеции, хотя у ученого нет полной статистики по этой стране. Ранее Флинн установил, что с 30-х годов ХХ века интеллектуальный уровень жителей большинства стран мира постоянно рос. Сегодня в ряде стран, например, в США, эта тенденция сохраняется. В Великобритании, Германии, Нидерландах процесс затормозился, а в северной части Европы – пошел вспять, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Ученый предполагает, что указанный регион «просто опережает общий тренд» и подобный регресс ожидает в скором будущем и другие страны. В качестве одной из причин данного явления он называет снижение нагрузки и требований к школьникам во многих стран...