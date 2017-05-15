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Социум

В Ярославле прошел забег в поддержку трезвости - Русская планета

В Ярославле состоялся массовый забег в рамках федерального проекта «Трезвая Россия». Спортивное мероприятие традиционно проходило 1 января. Присоединиться к нему мог любой желающий. От участников требовалось только быть трезвыми и не курить. Забег проводится в Ярославле уже седьмой год подряд. За это время число его участников выросло от нескольких десятков до двух сотен. Многие на старт выходят целыми семьями, сообщает телеканал «360». Среди участников мероприятия были местные законодатели, представители общественных организаций...

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