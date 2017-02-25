В Рязанской области женщина и двое детей погибли от отравления угарным газом

Представители Скопинского межрайонного отдела СУ СК России по Рязанской области информируют, что женщина и ее двое малолетних детей погибли от отравления угарным газом. Инцидент произошел в Ряжске, проводятся следственные мероприятия.По предварительным данным, второго января в одном из частных домов Ряжска были обнаружены три трупа: женщины, ее 5-летней дочери и 2-летнего сына. Предполагается, что смерть семьи наступила от отравления угарным газом. На месте ЧП оперативно работают сотрудники правоохранительных органов Ряжска, которые намерены установить все обстоятельства трагедии. По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.В новогоднюю ночь во Владимировской области двое жителей Ковров отравились угарным газом, их экстренно госпитализировали, сейчас их здоровье находится в нормальном состоянии...