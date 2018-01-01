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Здоровье

Названо опасное последствие регулярного недосыпа

Названо опасное последствие регулярного недосыпа
Ученые из США пришли к выводу, что регулярное недосыпание приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Светила науки утверждают, что при регулярном недосыпе в мозгу повышается концентрация белка бета-амилоида, который приводит к развитию деменции. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Rambler.

В ходе исследований выяснилось, что после бессонной ночи уровень опасного вещества у испытуемых на 25-30 процентов превышал норму. При регулярном недосыпании последствия могут быть необратимыми, заявляют ученые.

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Болезнь Альцгеймера — одна из распространенных форм деменции, чаще всего встречается у людей после 50 лет...

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