Этот простой и дешевый овощ поможет оздоровить печень

Как утверждают ученые, нужно включить в рацион свежие салаты с тыквой.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Телеграф.
Американские ученые из Йельского университета установили, что тыква позитивно влияет на работу печени, очищая ее. Исследователи советуют кушать этот овощ как сам по себе, так и в составе других блюд.
Как утверждают специалисты, людям с нарушенным функционированием печени необходимо обязательно включить в рацион свежие салаты с тыквой и оливковым маслом, особенно по утрам в качестве составляющего завтрака.
Тыкву рекомендуется употреблять натощак, таким образом она поможет избавиться от проблем с пищеварением. Хороша и тыква, приготовленная в духовке, утверждают специалисты. Приготовленный таким образом овощ содержит большое количество необходимых витаминов и глюкозы.
Читайте также: Этот проверенный рецепт наверняка поможет продлить жизнь
Более ранние исследования показали, что тыква помогает улучшить зрение, нормализует работу желудка и кишечника, а также подавляет действие туберкулезной палочки...