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Здоровье

Медики назвали продукт, который наверняка снизит уровень холестерина

Медики назвали продукт, который наверняка снизит уровень холестерина
Важно знать каждому.

Это масло по своим полезным свойствам не уступает оливковому.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на healthystyle.info.

Как показало исследование, дешевое кукурузное масло справляется со снижением уровня «плохого» холестерина в крови лучше, чем самый дорогой сорт оливкового масла. Статья специалистов из независимого Центра биомедицинских исследований Среднего Запада (США) опубликована в журнале European Journal ofClinical Nutrition.

На состоявшемся в конце августа в Риме Конгрессе Европейского общества кардиологии ведущие мировые эксперты по болезням сердца и сосудов пришли к выводу, что основанная на оливковом масле средиземноморская диета «работает» лучше, чем статины (препараты для снижения уровня «плохого» холестерина в крови), предотвращая преждевременную смерть. Поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде, чем перейти на статины, стоит начать с изменения рациона, введя в него высококачественное оливковое масло, овощи и орехи.

Однако результаты исследования американских ученых, заставляют предположить, что в покупке очень дорогого оливкового масла первого холодного отжима (extra virgin) нет никакой необходимости. Этот ставший очень модным сорт оливкового масла вполне можно заменить обычным дешевым кукурузным маслом.

В эксперименте принимали участие 54 волонтера, которым в течение трех недель ежедневно добавляли в блюда либо оливковое масло сорта extra virgin, либо кукурузное масло. Участники также регулярно сдавали кровь на уровень жиров и холестерина.

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В итоге у тех, кто получал кукурузное масло, уровень холестерина в целом, а также уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) в крови оказались ниже, чем у тех, кто получал оливковое масло. Это означает, что кукурузное масло лучше, чем оливковое, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи...

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