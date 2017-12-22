Эти простые, но эффективные средства \"спасут\" поджелудочную

Обострение заболеваний поджелудочной железы в праздники – явление нередкое. Если вы знаете, что поджелудочная — ваше больное место, старайтесь не переедать и не злоупотреблять тяжелой пищей, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Телеграф.
Снимайте стресс полноценным отдыхом, а не с помощью алкоголя. Учитесь переключаться, медитируйте, принимайте расслабляющие ванны.
1. Зеленый чай
Зеленый чай — знаменитый натуральный антиоксидант, который не устает удивлять нас своими многочисленными полезными свойствами. Так, например, в статье, недавно опубликованной в научном журнале "Metabolomics", говорится о том, что при ежедневном употреблении зеленый чай способен помочь нам улучшить здоровье поджелудочной железы и защитить ее от развития раковых заболеваний.
Секрет зеленого чая — в содержащемся в нем элементе под названием галла эпигаллокатехина (EGCG). Этот элемент воздействует на раковые клетки поджелудочной железы и препятствует развитию опухолей. Разумеется, сам по себе он не является лекарством, однако он значительно снижает риск возникновения болезни.
Поэтому возьмите в привычку выпивать чашечку зеленого чая каждый день.
2. Настой из подорожника и лакрицы
Смесь корня лакрицы и ложечки подорожника следует залить горячей водой, и эффективное средство для очистки поджелудочной железы готово!
Вкорне лакрицы содержится молекула, которая контролирует выработку глюкозы, а потому она снимает воспаление и благотворно влияет на состояние поджелудочной железы.
В сочетании с подорожником лакрица станет чудесным способом избежать появления недугов, предшествующих развитию диабета, таких как, например, инсулинорезистентность.
3. Настой из розмарина и шалфея
Отличное натуральное средство, к тому же, очень приятное на вкус. Этот настой хорошо пить, например, после ужина.
Помимо того, что он помогает очистить поджелудочную железу, он также способствует мышечной релаксации, общему расслаблению и улучшению качества сна.
Так, например, основная функция розмарина заключается в снятии воспаления и дезинтоксикации поджелудочной железы. Потому оптимально будет пить настой один раз в день. Понадобится одна веточка розмарина и пять листьев шалфея. Доведите их до кипения в воде и дайте настояться в течение 5 минут. Можно подсластить настой медом.
4. Свойства расторопши
Готовую для заваривания расторопшу легко найти в магазинах натуральных продуктов и даже в аптеках. Это целебное растение содержит силимарин — очень действенный флавоноид, который идеально подходит для лечения и восстановления печени и поджелудочной железы.
Расторопша отлично подойдет тем, кто страдает от ожирения печени или от воспаления поджелудочной железы — она поможет постепенно вылечить эти органы. Силимарин, помимо этого, также является антиоксидантом и антивоспалительным средством, а потому способствует росту гепатоцитов.
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Расторопшу обычно включают в детокс-диеты для очистки печени и поджелудочной железы. Для приготовления понадобится ложечка семян расторопши и стакан горячей (закипевшей) воды. Дайте напитку настояться и выпейте после еды...