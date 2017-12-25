Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
В центре Киева произошел взрыв
Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
Новогодний подарок: украинские спасатели снялись для праздничного календаря
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Собчак хочет назвать мост, на котором убили Бориса Немцова, его именем
Губернатор Севастополя озвучил главные задачи правительства в 2018 году
Премьер Литвы считает необходимым восстановить контакты с РФ
В Госдепе США призывают власти Ирана разблокировать Telegram и Instagram
КНДР никогда не будет признана США в качестве ядерной страны
Экономика
В Сбербанке рассказали, как сберечь деньги от кибермошенников
Четвертый НПЗ планируют построить в Казахстане
НБМ выпустил 44 монеты и купюры по случаю годовщины со дня введения национальных денег
Текстильщики сменят маркировку made in Uzbekistan на Uztextile
Стоимость патента для мигрантов вырастет в Подмосковье на 7,5%
События
Пожилая женщина пострадала в результате взрыва газа в Барановичах
Львовщина: найдено тело женщины
В Киеве произошло дерзкое ограбление на три тысячи долларов
Пьяный водитель на машине Mercedes врезался в бетонный забор. Есть пострадавшие
Пьяное ДТП в Одессе: два человека в больнице
Социум
От сладостей до "hand made". Что дарили на Новый год в царской России?
Названа опасность дневного сна
Как поздравляют различные авиакомпании с Новым Годом своих пассажиров
Психология отношений: как отпустить человека который уже ушел из вашей жизни
В Виннице среди зимы зацвела сакура
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Р’ РњРµРєСЃРёРєРµ Р°СЂР±РёС‚СЂ РїРѕСЃР»Рµ РЅР°РїР°РґРµРЅРёСЏ С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚Р° СЃРєРѕСЂРѕРїРѕСЃС‚РёР¶РЅРѕ СЃРєРѕРЅС‡Р°Р»СЃСЏ
В "Барысе" убили барана перед командой и уволили тренера Корешкова
ФСЖР определила лучших спортсменов 2017 года
Защитник «Ливерпуля» признал свою вину в нападении на девушку
Салах признан лучшим арабским футболистом 2017 года
Шоу-Биз
Выставка «Необъятный Рязанов» открылась в Москве
Р”РѕС‡СЊ Р”РѕРЅР°Р»СЊРґР° РўСЂР°РјРїР° РўРёС„С„Р°РЅРё Р±С‹Р»Р° Р·Р°РјРµС‡РµРЅР° РЅР° РІРµС‡РµСЂРёРЅРєРµ Playboy
РџСѓРіР°С‡РµРІР° РѕС‚РІРµС‚РёР»Р° РїРѕСЌС‚Сѓ РЅР° РѕР±РІРёРЅРµРЅРёСЏ РІ РїР»Р°РіРёР°С‚Рµ
РЎС‹РЅ Р СѓРґРєРѕРІСЃРєРѕР№ РїРѕР·РґСЂР°РІРёР» РµС‘ СЃ Р”РЅС‘Рј СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ
Р—РІРµР·РґР° "Р”РѕРјР°-2" РђСЂС‚С‘РјРѕРІР° РїРѕС…РІР°СЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ РґРѕСЂРѕРіРѕР№ РёРЅРѕРјР°СЂРєРѕР№, РїРѕРґР°СЂРєРѕРј РѕС‚ РљСѓР·РёРЅР°
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Дипломная работа на заказ
Корпорация «Галактика» и «Юнитера» объявили о стратегическом партнерстве
Google разрешила тестировать таинственную замену Android
Ученые создадут суперзащищенный от хакеров компьютер
В России собираются создать многократную ракету
Авто
Р›РµС‚РѕРј РЅР° СЂС‹РЅРєРµ РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Chery Tiggo 5X
Новый хэтчбек Mercedes выехал на финальные тесты
Украинец создал аккумулятор мощнее чем у Tesla
Появились снимки "свежей" бюджетной модели от Fiat
Украинцам показали самый дешевый автомобиль в мире
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Р›РµС‚РѕРј РЅР° СЂС‹РЅРєРµ РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Chery Tiggo 5X
Авто
Сегодня, 03:55
Пожилая женщина пострадала в результате взрыва газа в Барановичах
События
Сегодня, 03:51
Львовщина: найдено тело женщины
События
Сегодня, 03:42
В Киеве произошло дерзкое ограбление на три тысячи долларов
События
Сегодня, 03:42
Пьяный водитель на машине Mercedes врезался в бетонный забор. Есть пострадавшие
События
Сегодня, 03:42
Киевские Ведомости
|
Социум
| Психология отношений: как отпустить человека который уже ушел из вашей жизни
Социум
Психология отношений: как отпустить человека который уже ушел из вашей жизни
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Психология отношений: как понять что женщина больше не любит - 8 верных при ...
25-12-2017, 09:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Психология отношений: 5 стереотипов в которые не стоит верить
11-10-2017, 03:25
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-01/ushel-iz-zhizni-akter-iz-serialov-krutoy-uoker-i-dva-s-polovinoy-cheloveka_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ушел из жизни актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека»
27-01-2017, 09:21
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-12/smi-ushel-iz-zhizni-muzykant-rik-parfitt_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
СМИ: Ушел из жизни музыкант Рик Парфитт
24-12-2016, 18:24
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/psihologiya-otnosheniy-kakie-kompromissy-sohranyat-semyu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Психология отношений: какие компромиссы сохранят семью
16-11-2016, 13:56
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-12/psihologiya-otnosheniy-materi-i-docheri_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Психология отношений матери и дочери
16-12-2015, 00:37
Читать
Социум
Сегодня, 02:57
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/12.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/12.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
Написать на e-mail