Почти все автобусы Усть-Каменогорска могут прекратить движение

Как считают сами перевозчики, претензии департамента госдоходов, грозящие полностью остановить движение автобусов в Усть-Каменогорске, не обоснованы, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание YK-news.kz.По версии налоговиков, озвученной в Палате предпринимателей ВКО, договоры совместной деятельности, заключаемые между компаниями-перевозчиками и индивидуальными предпринимателями (водители, арендующие автобусы — прим. ав.), использовались для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога. Доначисленные за прошедшее время налоги и образовали сумму в 4,5 миллиарда.Уже с 1 января фискалы грозятся начать активные действия и арест счетов компаний. В результате перевозчики не смогут выпустить автобусы на маршрут. Им просто не на что будет заправить топливные баки.Владельцы автопарков оправдывают свои действия тем, что данная схема законна и используется повсеместно в стране. По информации Палаты предпринимателей ВКО, в претензии департамента госдоходов нет ссылок ни на один пункт действующего налогового законодательства.Сейчас обеспокоенные предприниматели активно ищут выход из ситуации. Как сообщила председатель Профсоюза работников малого и среднего бизнеса ВКО Галина Казанцева, 26 декабря директором Палаты предпринимателей ВКО Игорем Шацким было направлено письмо на имя заместителя акима области Серика Актанова. В нем содержится просьба тщательно рассмотреть ситуацию и помочь в ней разобраться.Кроме того, перевозчики не могут обратиться за помощью в суд. Все дело в том, что для начала разбирательства необходимо уплатить большую пошлину.— Это дорогое «удовольствие», — говорит Галина Казанцева — К примеру, только ТОО «РОСТ», которому доначислено 2,4 млрд тенге, необходимо будет заплатить 24 млн тенге госпошлины...