| | Доходы в национальный бюджет выросли на 18% и превысили 32 миллиарда леев
Экономика

Доходы в национальный бюджет выросли на 18% и превысили 32 миллиарда леев

Доходы в национальный бюджет выросли на 18% и превысили 32 миллиарда леев
В государственный бюджет инкассировано 14 миллиардов 300 миллионов. Это почти на три миллиарда или на 13 процентов больше, чем в 2016.В местные бюджеты поступило три миллиарда 400 миллионов леев, или на пять процентов больше, чем годом ранее.Доходы в бюджет социального страхования составили 11 миллиардов 400 миллионов. Это выше показателей 2016-го почти на два миллиарда и на 400 миллионов больше запланированного на 2017-ый.В бюджет обязательного медицинского страхования накоплено примерно три с половиной миллиарда леев — почти на сто миллионов больше запланированного. По сравнению с 2016-ым годом рост доходов превысил 12 процентов...

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Экономика

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