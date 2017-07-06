| | Владельцем 100% акций Ziraat Bank Uzbekistan стал турецкий банк Ziraat
Экономика

Владельцем 100% акций Ziraat Bank Uzbekistan стал турецкий банк Ziraat

Владельцем 100% акций Ziraat Bank Uzbekistan стал турецкий банк Ziraat
«Единственным акционером УТ-банка стал Ziraat Bankasi, процесс преобразования банка завершен», — уточнил собеседник агентства.Сумма сделки по покупке турецким банком доли Агробанка в размере 50% не разглашается.Совместный УТ-банк, который специализируется на финансировании торговых операций между экономическими субъектами двух стран-учредителей Ziraat и Агробанк создали на паритетных началах в 1993 году.Центральный банк Узбекистана в конце 2017 году зарегистрировал новую редакцию устава банка с новым названием Ziraat Bank Uzbekistan, уточнил представитель банка.В октябре Ziraat и Агробанк подписали предварительное соглашение о доведении доли турецкого банка в УТ-банке до 100%. Банк Ziraat был основан в 1863 году и является крупнейшей кредитной организацией Турции.В настоящее время в Узбекистане действуют пять банков с участием иностранного капитала...

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