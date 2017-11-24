| | Стены дома на улице Некрасова обследуют и укрепляют, жильцы пока - в маневренном фонде
Экономика

Стены дома на улице Некрасова обследуют и укрепляют, жильцы пока - в маневренном фонде

Стены дома на улице Некрасова обследуют и укрепляют, жильцы пока - в маневренном фонде
Их собственное жильё несколько дней назад было объявлено аварийным.Поводом для официального заключения службы мониторинга стали трещины в кирпичной кладке и деформация перекрытий. Обследование стен — оно, кстати, продолжается до сих пор — показало, что здание постройки 19-го века ни разу капитально не ремонтировали, зато в нём многократно меняли планировку. А трещина там не одна — их несколько, и они идут по всей площади как минимум одной стены от первого до второго этажа.Пять семей из аварийных квартир — в общей сложности десять человек — переехали во временные квартиры всё в том же Центральном районе. Кстати, обследование старого дома и его ремонт проводит за свой счёт обслуживающая компания. Ремонтно-восстановительные работы, как пообещали в администрации района, займут около двух месяцев...

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Экономика

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