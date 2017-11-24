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Социум

В Шымкенте расцвели одуванчики

В Шымкенте расцвели одуванчики
По словам синоптиков, в среднем температура воздуха за декабрь превышает прошлогодние показатели, передает tvk-uko.kz.«В декабре по сравнению с прошлым годом температура идет на 2 градуса выше. В прошлом году снежного покрова было больше. В среднем за январь температура воздуха ожидается от -1 до -10. Это нормальная погода для юга. Вообще в январе сильного мороза не ожидается. Только в конце возможно похолодание», — сообщила инженер-синоптик ЮКОФ «Казгидромет» Салтанат Коныс.По прогнозам синоптиков, январь будет малоснежным. Осадки и ветер будут сменяться солнечными днями, а температура будет держаться в пределах нормы для этого времени года...

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Социум

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