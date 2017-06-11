В Петербурге синоптики зарегистрировали аномально теплую погоду

Синоптики зарегистрировали аномально теплую погоду в Санкт-Петербурге — воздух прогрелся почти до +5 градусов, сообщается на сайте центра «Фобос».Столбики термометров в городе поднялись выше январской нормы на 10 градусов. Так тепло в Петербурге обычно бывает в начале апреля.По данным Гидрометцентра России, в ближайшие несколько дней в городе будет около нуля, также ожидается мокрый снег. В центре европейской территории страны к Рождеству вновь ожидается потепление. Могут быть побиты абсолютные рекорды максимальной температуры за многолетнюю историю метеонаблюдений...