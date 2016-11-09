На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский бал

«Седьмого января посетители катка на ВДНХ смогут окунуться в атмосферу Золотого века, принять участие в масштабном костюмированном балу и станцевать вальс, польку, кадриль и танго на коньках», — сообщают в пресс-службе.Отмечается, что прямо на льду появится красочный рождественский город в стиле старинных открыток, а у дверей павильонов проката посетителей будут встречать лакеи в ливреях, которые выдадут гостям бархатные маски.«Традиционно Рождество — это снег, волшебство, прекрасное настроение и торжественный праздник, а в прошлом еще и костюмированные балы. Поэтому мы решили, что рождественский вальс, звучавший на таких балах, станет главной темой праздника этого года на главном катке страны», — приводит пресс-служба слова Юлии Давыдовой, представителя дирекции ВДНХ.Пять пар профессиональных танцоров в бальных костюмах будут танцевать на льду под аккомпанемент классических мелодий. Вальс будет начинаться каждый час, каждую пару будет сопровождать живая скрипка. А на главной сцене пройдут уроки для тех, кто только учится танцевать вальс. Учитель танцев в костюме XIX века будет показывать гостям, как выполнять простые па.В праздничный вечер посетителей катка ждут мастер-классы по вальсу, польке, танго и кадрили. Также организаторы положительно относятся к тому, чтобы гости сами приходили в костюмах «в стиле Золотого века». В перерыве между танцевальными занятиями можно будет развлечься, поиграв в салонные игры позапрошлого века — еще один неотъемлемый атрибут рождественского бала.Посетителей детского катка будет ожидать Дед Мороз, который порадует каждого малыша небольшим подарком...