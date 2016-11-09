| | На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский бал
Социум

На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский бал

На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский бал
«Седьмого января посетители катка на ВДНХ смогут окунуться в атмосферу Золотого века, принять участие в масштабном костюмированном балу и станцевать вальс, польку, кадриль и танго на коньках», — сообщают в пресс-службе.Отмечается, что прямо на льду появится красочный рождественский город в стиле старинных открыток, а у дверей павильонов проката посетителей будут встречать лакеи в ливреях, которые выдадут гостям бархатные маски.«Традиционно Рождество — это снег, волшебство, прекрасное настроение и торжественный праздник, а в прошлом еще и костюмированные балы. Поэтому мы решили, что рождественский вальс, звучавший на таких балах, станет главной темой праздника этого года на главном катке страны», — приводит пресс-служба слова Юлии Давыдовой, представителя дирекции ВДНХ.Пять пар профессиональных танцоров в бальных костюмах будут танцевать на льду под аккомпанемент классических мелодий. Вальс будет начинаться каждый час, каждую пару будет сопровождать живая скрипка. А на главной сцене пройдут уроки для тех, кто только учится танцевать вальс. Учитель танцев в костюме XIX века будет показывать гостям, как выполнять простые па.В праздничный вечер посетителей катка ждут мастер-классы по вальсу, польке, танго и кадрили. Также организаторы положительно относятся к тому, чтобы гости сами приходили в костюмах «в стиле Золотого века». В перерыве между танцевальными занятиями можно будет развлечься, поиграв в салонные игры позапрошлого века — еще один неотъемлемый атрибут рождественского бала.Посетителей детского катка будет ожидать Дед Мороз, который порадует каждого малыша небольшим подарком...

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