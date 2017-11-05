В ближайшие дни синоптики прогнозируют на Кубани туман, дожди и мокрый снег

Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, в среду, 3 января, осадки на Кубани не ожидаются. Однако на многих территориях, в том числе и в Краснодаре, прогнозируется туман. Температура воздуха днем 4–9 градусов тепла, местами до +12. На Черноморском побережье +8–13. В Краснодаре днем до 7 градусов выше нуля.В последующие 2 дня в городах и районах края местами осадки в виде дождя, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью –1…+4, при прояснении в восточной половине края до –4…–6; днем 5–10 градусов тепла, местами до +13. На Черноморском побережье местами дождь. Температура воздуха ночью 5–10, днем 11–16 градусов со знаком плюс.В Краснодаре, по прогнозу Гисметео, 4 января будет пасмурно, без осадков. Но уже со следующего дня прогнозируются дожди. Столбик термометра покажет ночью 2–3 градуса тепла, днем +8–9...