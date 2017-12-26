| | В Британии 57-летняя женщина увидела НЛО из "Звездных войн"
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В Британии 57-летняя женщина увидела НЛО из "Звездных войн"

В Британии 57-летняя женщина стала свидетелем появления на небосводе НЛО. Она не растерялась и сняла на свой смартфон, при этом корабль пришельцев по форме напоминал «Тысячелетнего сокола» из фильма «Звездные войны».
В Британии 57-летняя женщина увидела НЛО из \"Звездных войн\"


Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 57-летняя британка видела корабль НЛО, напоминавший «Тысячелетний Сокол» из кинофильма «Звездные войны». Более того, она успела сфотографировать увиденное на камеру смартфона. Необычное видение показалось женщине на территории деревни Брандон-Виллидж. Именно в этой местности очевидица проживает, и в момент фиксации корабля НЛО она как раз гуляла по улицам со своей собакой.
Женщина очень поражена идентичностью летательного аппарата пришельцев с тем, что был показан в фантастическом кинофильме. После того, как все увиденное женщиной было запечатлено на смартфон, она не смогла молчать об этом и рассказала СМИ...

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