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В Венеции украли индийские драгоценности с выставки на миллионы евро

В Венеции ограбили выставку индийских драгоценностей во дворце Дожей. Ущерб, причиненный грабителями, по предварительным оценкам, достигает миллионов евро.
В Венеции украли индийские драгоценности с выставки на миллионы евро


 О преступлении информировала венецианская полиция, факт похищения драгоценностей с выставки попал на камеры видеонаблюдения. Грабителям удалось скрыться, несмотря на сработавшую сигнализацию. Инцидент зафиксирован утром в среду, в последний день экспозиции, на которой демонстрировали 270 изделий эпохи Великих Моголов. Украшения взяты из частной коллекции шейха Аль-Тани.
По данным издания Repubblica, ворам достались 2 серьги и 1 брошь, задекларированная стоимость которых "всего лишь" 30 тыс. евро, но реально они могут стоить несколько миллионов евро. Сейчас эксперты из Лондона оценивают украденные украшения по фото. Полиция Венеции призвала на помощь в расследовании громкого преступления коллег из Рима...

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