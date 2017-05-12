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Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
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Раскопки под Почтовой площадью законсервировали: дальнейшие работы могут обрушить центр Киева
Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
Новогодний подарок: украинские спасатели снялись для праздничного календаря
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В Узбекистане создано национальное антидопинговое агентство
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Новый серийный Datsun Cross показался на первом рендере
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В Ивано-Франковске двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки
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В Киеве полицейские задержали угонщиков иномарки
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Киевские Ведомости
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Поклонник сделал тату с лицом Бузовой
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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