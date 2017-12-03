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Наука

Capcom поделилась статусом разработки Monster Hunter: World

Capcom поделилась статусом разработки Monster Hunter: World
Дата выхода игры Monster Hunter: World на PC расстроила геймеров.

Компания Capcom поделилась статусом разработки PC-версии Monster Hunter: World. Как оказалось, данная версия уже в работе, но выйдет не так скоро, как хотелось бы фанатам.

Как передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Gamebomb.ru, продюсер проекта Риозо Цудзимото (Ryozo Tsujimoto) в своем твиттере рассказал, что команда уже начала активно работать над PC-версией игры Monster Hunter: World. Кроме того, продюсер назвал и ориентировочные сроки выхода игры. Так, команда разработчиков нацелена на полноценный релиз только осенью 2018 года.

Подобная информация огорчила многих геймеров, которые ждали игру Monster Hunter: World на PC куда раньше. Релиз проекта на консолях состоится уже через несколько недель, к тому же, не факт, что студия Capcom действительно выпустить игру на PC осенью, ведь пока сроки только ориентировочные. Интересно, что это первый раз, когда разработчики открыто затронули PC-версию игры.

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Игроки на PS4 и Xbox One смогут сыграть в Monster Hunter: World уже с 26 января 2018 года. Основным утешением для PC- игроков может служить тот факт, что на выходе для PC игра получит весь дополнительный контент, который успеет выйти к тому времени на консолях. Уже заявлено, что к игре будут периодически выпускать бесплатные DLC с новыми чудовищами...

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