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Наука

Новый браузер Opera получил защиту от сайтов-майнеров криптовалют

Новый браузер Opera получил защиту от сайтов-майнеров криптовалют
Новая функция браузера отслеживает подозрительные сайты.

В браузере Opera 50 появилась новая функция, которая отслеживает подозрительные сайты-майнеры криптовалют, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

В настройках появится пункт, который позволяет вычислять страницы, потребляющие чересчур много мощности процессора. Также будет постоянно пополняться список майнинг-скриптов, что позволит браузеру оперативно вычислять сомнительные сайты.

Разработчики характеризуют Opera 50, как первый крупный браузер с защитой против такого рода атак.

Новый браузер Opera получил защиту от сайтов-майнеров криптовалют

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Opera 50 будет доступен для операционных систем Windows, macOS и Linux...

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