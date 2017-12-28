Приложение Pheramor для знакомств подбирает пары на основе ДНК

Приложения для знакомств могут быть сложностью в плане доверия к вероятным партнерам. Откуда вы можете знать, что Бену из Лондона действительно 25 лет? Является ли его фотография профиля последней? У него действительно есть щенок? Его правда зовут Бен?
Единственная вещь, которую нельзя обмануть - это генетика, поэтому новое приложение для знакомств использует совместимость ДНК в качестве основы для своего алгоритма сопоставления, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
Приложение Pheramor требует, чтобы все пользователи отправляли мазок из-за щеки с помощью специального набора, на основе чего команда внутренних ученых могла бы выстроить последовательность определенных генов, связанных с привлекательностью, и определить, какие пользователи могут быть сексуально совместимыми.
Процесс работает с 11 генами, связанными с феромонами, химическими сигналами, которые вызывают сексуальное влечение.
Соединение этих данных с личными данными, указанными в профилях пользователей, позволяет приложению делать очень конкретные пары.
"Pheramor использует как вашу биологию, так и ваши социальные технологии; мы собираем ваши генетические данные с помощью мазка и собираем ваши лайки, дислайки и интересы в ваших профилях в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и т. д., - объясняет сайт приложения. - Вся эта информация будет использоваться в нашем запатентованном алгоритме, который предназначен для изучения ваших предпочтений".
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Приложение уже работает, но официальный запуск должен состояться в феврале...