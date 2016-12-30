Amazon придумал зеркало для виртуальной примерки одежды

Американский гигант электронной торговли создал зеркало смешанной реальности, которое позволит виртуально примерить одежду
Amazon разработал устройство для виртуальной "примерки" одежды - зеркало смешанной реальности. Соответствующие документы компания направила для регистрации патента, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
В заявке указано, что зеркало объединяет изображения и данные с камер, мониторов и проекторов. Это позволит лучше "подогнать" одежду к телу потенциального покупателя. Как та или иная вещь "выглядит" можно будет убедиться в разных виртуальных "средах".
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Устройство будет использовать технологию Body Labs, компании, которую недавно приобрел Amazon. Она специализируется на 3D-моделирование человеческих движений с помощью искусственного интеллекта...