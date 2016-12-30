| | Amazon придумал зеркало для виртуальной примерки одежды
Наука

Amazon придумал зеркало для виртуальной примерки одежды

Amazon придумал зеркало для виртуальной примерки одежды
Устройство будет использовать технологию Body Labs.

Американский гигант электронной торговли создал зеркало смешанной реальности, которое позволит виртуально примерить одежду

Amazon разработал устройство для виртуальной "примерки" одежды - зеркало смешанной реальности. Соответствующие документы компания направила для регистрации патента, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.

В заявке указано, что зеркало объединяет изображения и данные с камер, мониторов и проекторов. Это позволит лучше "подогнать" одежду к телу потенциального покупателя. Как та или иная вещь "выглядит" можно будет убедиться в разных виртуальных "средах".

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Устройство будет использовать технологию Body Labs, компании, которую недавно приобрел Amazon. Она специализируется на 3D-моделирование человеческих движений с помощью искусственного интеллекта...

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