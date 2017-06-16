| | Dell анонсировала портативный компьютер 2018 XPS 13
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Dell анонсировала портативный компьютер 2018 XPS 13

Dell анонсировала портативный компьютер 2018 XPS 13
Приобрести ноутбук можно будет по ориентировочной цене от 950 долларов США.

Компания Dell в преддверии выставки электроники CES анонсировала портативный компьютер 2018 XPS 13, который будет предлагаться в версиях с операционной системой Ubuntu 16.04 и Windows 10, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.

Новинка относится к категории тонких и лёгких ноутбуков. Толщина корпуса составляет 11,6 мм, а весит устройство приблизительно 1,2 килограмма.

Лэптоп оснащён дисплеем размером 13,3 дюйма по диагонали. При этом пользователи смогут выбирать между версиями с разрешением 1920 x 1080 точек (формат Full HD) и 3840 x 2160 пикселей (4К).

Компьютер оснащается процессором Intel Core восьмого поколения. В частности, покупатели смогут выбирать между модификациями с четырёхъядерным чипом Core i5-8250U и Core i7-8550U. В первом случае номинальная тактовая частота составляет 1,6 ГГц, частота в турбо-режиме — 3,4 ГГц. Во втором — 1,8 и 4,0 ГГц соответственно. Процессоры изготавливаются по 14-нанометровой технологии.

Объём оперативной памяти составляет от 4 до 16 Гбайт. В качестве устройства хранения данных применяется твердотельный накопитель вместимостью до 1 Тбайт.

Dell анонсировала портативный компьютер 2018 XPS 13

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, два порта Thunderbolt 3/USB Type-C и слот для карты microSD.

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Приобрести портативный компьютер можно будет по ориентировочной цене от 950 долларов США...

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