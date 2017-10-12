| | Apple разрабатывает iPhone с 6,5-дюймовым дисплеем
Наука

Apple разрабатывает iPhone с 6,5-дюймовым дисплеем

Apple разрабатывает iPhone с 6,5-дюймовым дисплеем
Созданием дисплеев должен заняться производитель LG Display.

Компания Apple разрабатывает новый iPhone, который будет оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент. Производством панелей якобы должен заняться производитель LG Display, контракт с которым близок к подписанию.

Осенью этого года "яблочная" компания может представить сразу два флагмана. Размеры первого будут, как у нынешнего iPhone X, в то время как второй будет его Plus-версией.

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Известно, что в настоящее время практически такими же размерами дисплея обладает флагманский Galaxy Note 8, диагональ которого - 6,3 дюйма...

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