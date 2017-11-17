В Сети появились новые подробности о Xiaomi Redmi Note 5

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о новом смартфоне Xiaomi — аппарате Redmi Note 5, который будет представлен в наступившем году, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.
Сообщается, что «сердцем» новинки послужит пока не представленный официально процессор Snapdragon 632 разработки Qualcomm. Этот чип получит вычислительные ядра, функционирующие на тактовой частоте до 1,8 ГГц.
Известно, что аппарат будет наделён дисплеем размером 5,99 дюйма по диагонали. Разрешение составит 2160 x 1080 точек, что соответствует формату Full HD+. Соотношение сторон экрана — 18:9.
Размер оперативной памяти составит не менее 4 Гбайт. Флеш-модуль сможет хранить 64 Гбайт информации. На тыльной стороне корпуса расположится сдвоенная камера с 12-мегапиксельными сенсорами. Разрешение фронтальной камеры — 5 млн пикселей.
По слухам, аппарат Xiaomi Redmi Note 5 будет предлагаться по ориентировочной цене 250 долларов США.
По оценкам, квартальные продажи «умных» трубок Xiaomi приближаются к 30 млн. В частности, с июля по сентябрь включительно компания реализовала 27,6 млн смартфонов. Рыночная доля Xiaomi достигла 7,4 % против 3,7 % годом ранее.
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Добавим, что в целом в третьем квартале прошлого года поставки смартфонов составили в глобальном масштабе 373,1 млн единиц. Это на 2,7 % больше результата 2016 года: тогда отгрузки равнялись 363,4 млн штук...