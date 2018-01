Lenovo представила новые ноутбуки семейства ThinkPad

Устройства ThinkPad в среднем стали тоньше и легче.Крупные международные выставки потребительской электроники редко обходятся без экспонатов Lenovo, и CES 2018 станет площадкой для дебюта как минимум девяти новых ноутбуков и «2-в-1» семейств Lenovo ThinkPad X-Series, T-Series и L-Series. Для новинок характерны такие общие черты, как использование процессоров Intel Core 8-го поколения, расширенная поддержка распознавания лиц для Windows Hello, наличие шторки для веб-камеры ThinkShutter, разъёма для адаптера питания USB-C и порта для подключения док-станции. Кроме того, устройства ThinkPad в среднем стали тоньше и легче, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.Наш рассказ о новинках Lenovo ThinkPad 2018 года открывает 12,5-дюймовый «малыш» ThinkPad X280 — преемник прошлогодней модели X270, ориентированной на бизнес-сегмент рынка ноутбуков. Лэптоп весит всего от 1,16 кг при габаритах 307,7 x 209,8 x 17,4–17,8 мм. Его основой являются процессоры Intel вплоть до Core i7, память DDR4 объёмом до 16 Гбайт, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 Тбайт и 12,5-дюймовая матрица с разрешением до 1920 x 1080, технологиями IPS и мультитач.Графическая подсистема ThinkPad X280 представлена ядром Intel UHD Graphics 620, за сетевые соединения отвечают адаптеры Gigabit Ethernet и Intel Dual Band Wireless-AC (2 x 2 802.11ac, Bluetooth 4.2), а приемлемое качество звучания обеспечивает технология Dolby Advanced Audio. Аккумуляторная батарея X280 с поддержкой технологии быстрой зарядки (RapidCharge) может работать без подключения к сети переменного тока до 13 часов.Кроме прочего, производитель выделяет наличие у нового 12,5-дюймового ThinkPad сканера отпечатков пальцев Match-On-Chip, видеовыхода HDMI, комбинированного гнезда для наушников и микрофона. Посередине клавиатуры разместился привычный TrackPoint — миниатюрный джойстик, который можно использовать в качестве замены мыши.Базовая конфигурация ThinkPad X280 оценена производителем в $999 (здесь и ниже — цены для рынка США, без налога с продаж). В магазинах X280, как и другие модели ноутбуков из данной заметки, появится до конца месяца.Устройство Lenovo ThinkPad X380 Yoga выполнено в форм-факторе «2-в-1»: поворотный экран позволяет использовать новинку в качестве планшета. В целом данный 13,3-дюймовый ноутбук выглядит предпочтительнее X280 по совокупности прикладных характеристик, но при этом он крупнее (313,5 x 222,2 x 18,2 мм) и тяжелее (1,4 кг).ThinkPad X380 Yoga базируется на процессорах Intel Core с технологией vPro (вплоть до Core i7), оперирует до 16 Гбайт оперативной памяти и 1-Тбайт NVMe SSD, и в обязательном порядке оснащается Full HD (1920 x 1080) IPS-матрицей с уровнем яркости 300 кд/м? и поддержкой сенсорного ввода. От одного заряда батареи новый «2-в-1» может работать до 13 ч 36 мин. Номинал аккумулятора с RapidCharge составляет 51 Вт·ч.От собрата X380 Yoga также выгодно отличается применением интерфейса Intel Thunderbolt 3 и наличием картридера SD/SDHC/SDXC/MMC. Минимальная стоимость устройства составляет $1459.Деловым людям Lenovo предлагает ноутбуки ThinkPad T-серии, каждый из которых обладает поддержкой средств управления корпоративной ИТ-инфраструктурой Intel vPro (благодаря CPU/SoC Core). Два из трёх лэптопов оснащаются парой аккумуляторных батарей, которые пригодятся на случай, если рабочий день затянется, или владелец ноутбука забудет подключить устройство к источнику питания с вечера.Пусть ThinkPad T480 не столь изящен, как представители X-серии, но зато его производительности в топовой конфигурации сможет соответствовать отнюдь не каждый новый офисный десктоп. Компанию процессорам Core 8-го поколения здесь составляют до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400, SSD- и HDD-накопители объёмом до 1 Тбайт и, опционально, графический адаптер NVIDIA GeForce MX150 2GB GDDR5. Автономное питание «железа» обеспечивают две АКБ номиналом 24 Вт·ч каждая — без подзарядки они могут продержаться до 14 ч 30 мин.14-дюймовый экран модели ThinkPad T480, в зависимости от конфигурации, изготовлен по технологиям TN или IPS (опционально — с мультитач), и характеризуется разрешением от 1366 x 768 до 2560 x 1440 пикселей.Лэптоп весит минимум 1,59 кг при габаритах 336,6 x 232,5 x 19,95 мм. Наряду с разъёмами Thunderbolt 3 и USB-C, он обладает LTE-модемом и слотом Nano-SIM. Также на боковых гранях T480 присутствуют порты USB 3.0 Type-A, HDMI, RJ-45, картридер SD/SDHC/SDXC/MMC («4-в-1»), гнездо для наушников и микрофона, разъём для адаптера питания USB-C и разъём для док-станции. За работу беспроводных сетевых соединений отвечает модуль Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (2x2 802.11ac, Bluetooth 4.2).Рекомендованная цена Lenovo ThinkPad T480 в базовой конфигурации равна $989.Устройство ThinkPad T480s скромнее собрата тем, что его общий объём оперативной памяти ограничен 24 гигабайтами DDR4-2400 (похоже, 8 Гбайт RAM распаяно прямо на плате), время работы без подзарядки не превышает 13 ч 30 мин (от аккумулятора на 57 Вт·ч) и, кроме того, отсутствует отсек для установки жёсткого диска.Тем не менее будущие владельцы T480s всё так же смогут положиться на высокое быстродействие CPU Intel Core i7 c vPro, PCI-E SSD объёмом до 1 Тбайт и видеоадаптера GeForce MX150 с 2 Гбайт памяти GDDR5 (последний всё-таки лучше, чем HD/UHD Graphics).Помимо привычных Wi-Fi/Bluetooth и Gigabit Ethernet, для различных конфигураций ThinkPad T480s заявлены адаптеры LTE и Sierra Wireless EM7565 (в составе вспомогательного SoC Qualcomm Snapdragon). Размеры T480s равны 331 x 226,8 x 18,45 мм, а масса — минимум 1,32 кг. В продаже новинка появится по ценам от $1269.Ноутбук ThinkPad T580 адресован тем, кому характеристики вышеописанных устройств T480 и T480s покажутся слишком скромными. Покорить сердце (и кошелёк) энтузиастов призваны опциональные Ultra HD (3840 x 2160) IPS-матрица с диагональю 15,6 дюйма и тандем аккумуляторных батарей номиналом 32 и 72 Вт·ч. Последние позволят лэптопу работать без подключения к сети переменного тока до 27 часов. Думается, что и поиграть на GeForce MX150 2GB GDDR5 с такой автономностью можно будет как минимум один вечер.По совокупности прикладных характеристик ThinkPad T580 практически во всём копирует T480, разве что в 15,6-дюймовом лэптопе может устанавливаться жёсткий диск (в дополнение к M.2 SSD) не на один, а на два терабайта. В самой скромной комплектации T580 ограничится встроенной графикой Intel HD 620 и Full HD-матрицей без возможности сенсорного ввода.Заявленные производителем габариты устройства составляют 365,8 x 252,8 x 19,95–20,2 мм, масса — не менее 1,97 кг. В продаже T580 дебютирует одновременно с другими ThinkPad — до конца месяца, как и указано выше. Цена продукта для заокеанской розницы равна $1079.Модели ThinkPad L-серии предназначены для экономной публики. В их характеристиках не встретишь 1-Тбайт SSD, двух батарей, Thunderbolt 3 и Dolby Advanced Audio, однако для апгрейда эти ноутбуки подойдут в большинстве случаев. В арсенале 13,3-дюймового ThinkPad L380 значатся: сенсорный IPS-дисплей с антибликовым покрытием и разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессоры Intel Core 8-го поколения (вплоть до Core i7), до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400, M.2 SSD объёмом до 512 Гбайт и батарея на 45 Вт·ч (до 12 часов работы без подзарядки).Графическая подсистема представлена интегрированным решением Intel UHD 620, аудиоподсистема — стереодинамиками номиналом 2 x 2 Вт и микрофонной решёткой. У ThinkPad L380, по-видимому, отсутствует разъём проводной сети, поэтому дело ограничивается беспроводным адаптером Intel Dual Band Wireless-AC 8265. На боковых гранях лэптопа имеются порты USB 3.0 типов A и C (по 2 шт.) и единичный HDMI 1.4. Размеры L380 составляют 322 x 224,2 x 18,8 мм, весит устройство минимум 1,46 кг. Самый простой вариант данного ноутбука обойдётся розничным покупателям в $609.ThinkPad L380 Yoga — ещё один «2-в-1», как и вышеописанный X380 Yoga, правда, на этот раз — с «начинкой» от L380. Из-за более тяжёлого механизма крепления экрана масса L380 Yoga начинается с 1,56 кг. Ещё одно отличие «2-в-1» от классического ноутбука заключается в количестве разъёмов USB 3.0 Type-A: таковых не два, а три.Немалая рекомендованная цена новинки в $1049 (и выше) может объясняться тем, что она не будет предлагаться в такой же скромной базовой конфигурации, как ThinkPad L380. Толщина L380 Yoga и L380 одинакова — 18,8 мм.В спецификации 14-дюймового ноутбука ThinkPad L480, наряду с Intel UHD 620, указана опция AMD Radeon 530. Возможности данного адаптера ограничены 320–384 шейдерными блоками, 64-битной шиной памяти и одним-двумя гигабайтами буферной памяти DDR3 или GDDR5. В то же время в качестве центрального процессора может использоваться маститый Intel Core i7 8-го поколения с технологией vPro. Компанию ему составляют до 32 Гбайт памяти DDR4-2400, твердотельный накопитель объёмом до 512 Гбайт и/или 1-Тбайт жёсткий диск. Аккумуляторная батарея у лэптопа L480 та же, что и у его собратьев L-серии — номиналом 45 Вт·ч, с поддержкой быстрой зарядки. Весит устройство от 1,68 кг при габаритах 335 x 235 x 22,5 мм.При выборе между разными конфигурациями ThinkPad L480 стоит обратить внимание на технологию изготовления дисплея (TN, IPS или IPS multi-touch) и его разрешение (1366 x 768 или 1920 x 1080 точек). Из обширного перечня интерфейсов выделим USB 3.0 типов A и C, HDMI 1.4, Wi-Fi (2x2 802.11ac)/Bluetooth 4.2 и опциональный LTE. В продаже L480 будет доступен по ценам от $779 и выше.Ноутбук Lenovo ThinkPad L580 можно попросту охарактеризовать как увеличенный L480 из-за схожести их характеристик. Как отмечалось выше, на клавиатуре L580 предусмотрен блок цифровых клавиш. Другие отличия от L480 — бoльшая диагональ экрана, равная 15,6 дюйма, меньший срок работы от одного заряда батареи (11 часов против 12 часов), отсутствие опции IPS multi-touch и, наоборот, присутствие в качестве необязательного компонента 2-Тбайт HDD-накопителя (вместо 1-Тбайт).Кроме прочего, ThinkPad L580 крупнее и тяжелее своего «младшего брата»: 376,5 x 254,5 x 22,95 мм и минимум 2 кг соответственно. Учитывая большую распространённость 15,6-дюймовых ноутбуков по сравнению с 14-дюймовыми, не удивительно, что базовая конфигурация L580 стоит всего 769 долларов США.О новых док-станциях ThinkPad Docking Station на момент подготовки данного материала было известно немногое. Они предоставляют владельцам ноутбуков ThinkPad (кроме «2-в-1») расширенный набор разъёмов, комплектуются мощными адаптерами питания и «противоугонными» замками.Список совместимых с док-станциями 2018 года моделей ThinkPad включает новейшие X280, T480, T480s, T580, L480 и L580. Мировой релиз Lenovo ThinkPad Docking Station в версиях Basic 90W ($199), Pro 135W ($249) и Ultra 135W ($299) состоится до конца месяца...