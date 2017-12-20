| | Учёные: Главная причина стрессов – отсутствие контроля за эмоциями
Наука

Учёные: Главная причина стрессов – отсутствие контроля за эмоциями

Учёные США пришли к выводу, что главная причина стрессов у человека – это отсутствие контроля за собственными эмоциями. Так считают специалисты, работающие в университете Нью-Йорка.
Учёные: Главная причина стрессов – отсутствие контроля за эмоциями


Исследование, проведённое американскими учёными, было достаточно масштабным. Количество его участников – 85 человек. В результате специалисты установили тех, кто наиболее подвержен воздействию стрессов или возникновению других проблем, связанных с работой нервной системы.
Как оказалось, это те люди, которые наиболее открыты и эмоциональны. Исследователи определили, что человек, не умеющий себя сдерживать, находится под постоянным воздействием стресса.
Поскольку подобные индивиды не способны к контролю за своими эмоциями, они в постоянном напряжении, следствием чего оказывается «слив» негатива на окружающих. Помимо того, у подобных лиц из-за постоянных расстройств часто начинает развиваться депрессия.
Учёные сообщают, что в головном мозге ответственность за стрессы несёт префронтальная кора. Если она неправильно работает, то человек будет постоянно перевозбуждён. Ему в таких случаях кажется, что необходимо даже скрытые эмоции демонстрировать для всех окружающих...

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